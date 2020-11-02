Первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук заявил, что на этой неделе будут представлены результаты аудита государства.

Об этом замглавы Верховной рады рассказал в ходе заседания согласительного совета парламента, передает РБК-Украина.

«На этой неделе будут представлены результаты аудита государства. Фактически мы будем иметь возможность увидеть «чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины» и посмотреть, на каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас», - сказал он.

Стефанчук также подчеркнул, что в ближайшее время будет представлена стратегия экономического развития до 2030 года.

Ранее советник президента Украины Олег Устенко заявил, что аудит государства подразумевает аудит всей госсобственности - от недр до больших госкомпаний. Он предусматривает проверку всего, что работает неэффективно или не в пользу государства.