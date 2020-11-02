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В Словакии за минувшие выходные более трех миллионов человек прошли тестирование на коронавирус.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на словацкое издание Pravda.

В субботу в Словакии провели 2 581 113 тестов, из них положительными оказались 25 850, то есть примерно 1%.

Как отмечается, пункты проведения тестирования по всей Словакии начали трещать по швам в субботу еще перед открытием. В воскресенье, наоборот, было пусто.

Всего, по данным премьера Словакии Игоря Матовича, за два дня тест сделали более 3 миллионам человек.

Точное количество проверенных людей будет известно позже в понедельник, поскольку тесты проводились до позднего вечера в воскресенье.

Премьер-министр Игорь Матович в первую очередь поблагодарил вооруженные силы, которые, по его словам, «за 17 дней смогли организовать крупнейшее мероприятие, которое мы видели в Словацкой Республике с момента ее основания».

«Простите, что мы заставили вас пройти этот тест. Но с этим принуждением мы просто хотели, чтобы вы поняли, что свобода также должна быть связана с ответственностью, с ответственностью перед теми людьми, которые справедливо хотят защитить свою жизнь и здоровье», - сказал Матович.

Он также рассказал о трех просьба к гражданам. В частности, те, у кого тест оказался положительным, должны оставаться со своими семьями в 10-дневном карантине, люди с отрицательным тестом должны вести себя осторожно, как будто они и все вокруг них являются положительными; третья просьба заключается в том, чтобы люди с положительным тестом сообщили об этом всем, с кем контактировали.

Президент Словакии Зузана Чапутова назвала успешным всеобщее тестирование на коронавирус.

Стоит отметить, что человек с отрицательным результатом теста освобождается от комендантского часа, который вводится с понедельника.
ForUm

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