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В Германии с сегодняшнего дня действует частичный локдаун, введенный из-за роста количества новых случаев коронавирусной болезни, ограничения будут действовать до конца, сообщает Deutsche Welle.

Теперь в ФРГ разрешено встречаться не более десяти лицам только из двух домохозяйств. Рестораны, бары, ночные клубы закрыты, однако заведения общественного питания могут работать «на вынос». Не работают театры и музеи, а также спортивные залы и бассейны. Запрещено останавливаться в гостиницах с туристической целью.

В то же время будут работать торговые заведения, а дети могут посещать школы и детские сады.

В середине ноября представители федерального правительства и земель подведут промежуточные итоги частичного локдауна.

В целом введенный в этом месяце карантин мягче, чем те, которые действовали в Германии весной.

Институт имени Роберта Коха сообщил, что за последние сутки в Германии коронавирусом заразились 12 тысяч человек. Рекордный суточный показатель инфицирования в стране был зафиксирован 31 октября - 19 тысяч новых случаев.
ForUm

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