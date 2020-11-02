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Количество смертельных случаев, вызванных землетрясением в Турции, в ночь на 2 ноября выросло на 10 и достигло 79, количество раненых по состоянию на утро - 962, из них 743 выписаны из больниц, 219 лечение продолжают.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

«Жизни лишились 79 наших граждан. 743 из 962 наших пострадавших граждан были выписаны, лечение 219 граждан продолжается», - сообщает AFAD.

Сейчас поисково-спасательные работы проводятся в 8 домах г. Измир.

По состоянию на 8 утра (7:00 по киевскому времени) к поисково-спасательной операции привлечены 7 828 спасателей, 21 обученная для поиска людей служебная собака и 1 111 транспортных средств.

AFAD и Турецкий Красный Полумесяц отправили в регион 3 545 палаток, 57 палаток общего назначения, 24 382 одеяла, 13 280 кроватей, 5 500 спальных наборов, 2 657 кухонных наборов и 4 душ-туалет-контейнера. Налажена раздача горячей еды, чем уже воспользовались почти 220,6 тысячи человек.

Для оценки убытков в регионе работает 1 166 специалистов, 910 - от министерства окружающей среды и урбанизации и 256 - от министерства сельского и лесного хозяйства.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,6 по шкале Рихтера произошло 30 октября в 14:51 по местному времени (13:51 по киевскому времени) в районе Сеферихисар в г.Измир. Эпицентр залегал на глубине 16,5 километра, ощущался в соседних провинциях, в Эгейском и Мраморном морях. По состоянию на сегодняшнее утро, после основного землетрясения зафиксировано 1 136 вторичных толчков, 43 из них имели силу более 4 баллов по шкале Рихтера.
ForUm

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