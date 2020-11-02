также в разделеМир
Сноуден собирается получить гражданство РФ
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 79 человек 8
Глава ВОЗ ушел на самоизоляцию 11
После выборов в Грузии начались протесты 52
Протесты в Беларуси: силовики стреляют в воздух и используют гранаты 18
Трамп: Байден хочет заблокировать США на несколько лет 59
Коронавирус в России бьет рекорды 85
Выборы в США: Байден опережает Трампа в опросах 49
В центре Минска начались задержания протестующих 13
Израиль начал испытания вакцины от COVID-19 60
Австралия готова ослабить карантин 9
Кипр закрыл программу «золотых» паспортов 38
Землетрясение в Турции: число жертв возросло 12
Два человека погибли при нападении человека в Квебеке 14
В Молдове проходят выборы президента 20
Выборы в Грузии: явка превысила 50% 34
Алиев: Баку против вмешательства третьих стран в конфликт с Ереваном 22
В Италии прошли протесты против карантина 23

В мире по состоянию на утро 2 ноября зарегистрировано 46 823 570 случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

В частности, 1 205 321 человек не выжил, 33 756 959 выздоровели.

За новые сутки было обнаружено 18 956 случаев, из них более 11 тысяч в Бельгии и более 4 тысяч в Мексике. За сегодня в мире от коронавирусной инфекции погибли уже 277 человек.

В США в настоящее время наибольшее число зараженных в мире — 9 473 911 случая с начала пандемии, в Индии 8 229 322, а в Бразилии 5 545 705.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги