В мире по состоянию на утро 2 ноября зарегистрировано 46 823 570 случаев коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.
В частности, 1 205 321 человек не выжил, 33 756 959 выздоровели.
За новые сутки было обнаружено 18 956 случаев, из них более 11 тысяч в Бельгии и более 4 тысяч в Мексике. За сегодня в мире от коронавирусной инфекции погибли уже 277 человек.
В США в настоящее время наибольшее число зараженных в мире — 9 473 911 случая с начала пандемии, в Индии 8 229 322, а в Бразилии 5 545 705.
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