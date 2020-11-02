В мире по состоянию на утро 2 ноября зарегистрировано 46 823 570 случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

В частности, 1 205 321 человек не выжил, 33 756 959 выздоровели.

За новые сутки было обнаружено 18 956 случаев, из них более 11 тысяч в Бельгии и более 4 тысяч в Мексике. За сегодня в мире от коронавирусной инфекции погибли уже 277 человек.

В США в настоящее время наибольшее число зараженных в мире — 9 473 911 случая с начала пандемии, в Индии 8 229 322, а в Бразилии 5 545 705.