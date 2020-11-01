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В Беларуси, где сегодня десятки тысяч человек вышли на протестный Марш против террора, начались массовые задержания.

Правозащитники сообщают о сотнях задержанных в ходе очередной масштабной воскресной акции протеста.

В списках задержанных, который публикует правозащитный центр Весна, к 15:00 по местному времени было более 320 фамилий задержанных в Минске, а также в Борисове, Гомеле, Гродно, Березино, Бресте, Могилеве, Молодечно, Поставах, Солигорске, Смиловичах.

Сегодня белорусы проводят акцию Дзяды. Марш против террора — день памяти предков («Дзяды») отмечается в Беларуси 2 ноября.

Колонны демонстрантов в Минске движутся по «маршруту памяти» к национальному некрополю Куропаты, пытаясь по пути блокировать дороги. «Это место — символ жертв беспредела советских властей, где убили десятки тысяч людей, которые были цветом белорусской нации. Чуть более 30 лет назад марш на Дзяды стал отправной точкой, с которой возобновилась история свободной Беларуси. Теперь пришел черед пройти этот путь и нам. И показать, что никто не забыт, ничто не забыто», — говорилось в анонсе воскресной акции.
 

Силовики начали жесткие задержания участников шествия. В минской милиции подтвердили факт задержаний.

Около двух десятков силовиков в камуфляже с оружием в руках перекрыли проезжую часть проспекта Независимости по ходу движения колонны, насчитывающей как минимум до 10 тыс. протестующих, сообщает Интерфакс.

Когда люди стали обходить их по тротуарам, силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Они также постарались разбить протестующих на группы и взять их в кольцо. Возле станции метро Московская начались задержания.

Аналогичные сообщения публикуют белорусские Телеграм-каналы и другие соцсети. Также сообщается о том, что правоохранители в Минске используют светошумовые гранаты.
ForUm

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