Действующий президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника на президентских выборах Джо Байдена в планах объявить многолетний карантин. По словам Трампа, он не допустит блокировки.

Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"Байден хочет заблокировать нашу страну, возможно, на несколько лет! Сумасшедший! Никакой блокировки не будет", - написал Трамп.

Напомним, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в случае переизбрания президентом Дональда Трампа на второй срок США могут выйти из НАТО.