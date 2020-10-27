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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в случае переизбрания президентом Дональда Трампа на второй срок США могут выйти из НАТО, передает УНИАН.

По его словам, если Трамп победит на выборах, «политические ограничения для него по большей части спадут».

«Думаю, на втором сроке это возможно. Думаю, это будет очень большой ошибкой для Соединенных Штатов. Но многие решения Трампа относительно вопросов внутренней безопасности не основываются на критериях конкретных вариантов политики, из которых он выбирает. Они основываются на его личных суждениях о том, к каким результатам для внутренней политики приведет то или иное решение», - сказал Джон Болтон в интервью телеканалу «Дождь».

Также Болтон отметил, что считает, что без США альянс существовать не сможет: «Я думаю, это будет ошибка, очень большая ошибка для Запада в целом. Так что фактический развал НАТО, о котором сейчас мы, очевидно, можем говорить только гипотетически, - но если он случится, это создаст гораздо более хаотичный мир, чем мы имеем сегодня».
ForUm

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