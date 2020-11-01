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За два дня голосования на выборах в США демократ Джо Байден опережает президента Дональда Трампа на фоне глубокой обеспокоенности избирателей пандемией коронавируса. Однако Трамп сохраняет надежды на победу благодаря высоким шансам в колеблющихся штатах.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Национальное преимущество Байдена над президентом-республиканцем в последние месяцы остается относительно стабильным, поскольку кризис здравоохранения продолжается. В последнем опросе Reuters/Ipsos, проведенном 27-29 октября, он получает 51% против 43%.

Но Трамп по-прежнему близок к Байдену в достаточных количествах штатов, чтобы дать ему 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для переизбрания на второй срок. Опросы Reuters/Ipsos показывают, что гонка сохраняет высокий накал во Флориде, Северной Каролине и Аризоне.

Трамп также отстает на пять пунктов в Пенсильвании и на девять очков в Мичигане и Висконсине, трех других штатах, которые помогли ему одержать победу в Коллегии выборщиков в 2016 году над демократом Хиллари Клинтон, которая выиграла всенародное голосование.

Но даже без Мичигана и Висконсина Трамп может снова победить, если ему будут принадлежать все остальные штаты, где он выиграл в 2016 году.

Байден и Трамп использовали совершенно разные подходы к борьбе с COVID-19, в результате которого умерло более 227 тыс. человек в Соединенных Штатах и было потеряны миллионы рабочих мест. Трамп неоднократно преуменьшал угрозу и обещал, что она скоро уйдет, в то время как Байден пообещал уделять приоритетное внимание более строгим усилиям по ее сдерживанию.

Более трех четвертей взрослых американцев говорят, что они лично обеспокоены кризисом в области здравоохранения, и почти 60% не одобряют то, как Трамп отреагировал на него, показывают опросы Reuters/Ipsos.

Напомним, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в случае переизбрания президентом Дональда Трампа на второй срок США могут выйти из НАТО.
ForUm

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