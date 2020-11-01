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В центре Минска начались задержания протестующих. Число участников шествия в воскресенье, 1 ноября, в центре города превысило 10 тысяч человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Наша нива".

По данным канала, на проспекте Независимости две колонны демонстрантов, двигавшиеся по тротуарам, объединились в одну большую колонну и двинулись дальше по проезжей части.

Силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда граждане приблизились к сотрудникам ОМОНа на проспекте Независимости. Прямого столкновения не было. Протестующие обошли сотрудников ОМОНа и продолжили движение.
ForUm

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