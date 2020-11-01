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В Австралии в воскресенье, 1 ноября, не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом впервые почти за пять месяцев. Это открывает путь к дальнейшему ослаблению ограничений социального дистанцирования.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В штате Виктория, самой горячей точке, на которую приходится более 90% из 907 смертей, связанных с коронавирусом в Австралии, не было зарегистрировано ни одного нового cлучая заражения и ни одного случая смерти второй день подряд.

Как отмечает агентство, быстрые и строгие меры повлияли на пандемию до того, как она создала нагрузку на систему общественного здравоохранения в Австралии. С начала пандемии в Австралии зарегистрировано всего 27,5 тысяч заболевания из-за быстрого закрытия международных границ и введения ограничений социального дистанцирования, а также широкомасштабного тестирования и отслеживания.

На прошлой неделе штат Виктория снял большинство своих 111-дневных ограничений на изоляцию - одни из самых жестких и самых продолжительных в мире. Главный санитарный врач штата Виктория Бретт Саттон намекнул, что в ближайшие дни в штате могут быть ослаблены и другие ограничения на передвижение, но призвал к дальнейшему соблюдению.

"Увидеть 50 тысяч случаев в день во Франции, увидеть, как Бельгия отправляет пациентов за пределы страны, потому что они так перегружены - вот с чем мы могли бы столкнуться, если бы не смогли справиться с этим", - сказал он.

В пятницу Австралия предупредила своих граждан о нежелательности поездок в Соединенные Штаты из-за риска насилия в знак протеста и коронавируса.

Напомним, Правительство Италии запланировало новые ограничения, чтобы сдержать вторую волну пандемии коронавируса, несмотря на протесты против введения комендантского часа.
ForUm

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