Украинец пытался под видом гуманитарной помощи ввезти из Германии психотропные и наркосодержащие препараты.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Инцидент произошел в субботу на пункте пропуска «Ужгород» на границе со Словакией. Пограничники задержали грузовик с большим количеством медпрепаратов, ограниченных для перемещения через границу.

«Согласно предъявленным товаросопроводительным документам, водитель — гражданин Украины, из Германии в Ивано-Франковск должен был доставить гуманитарную помощь. Однако во время погранично-таможенного контроля правоохранители заметили среди груза коробки с лекарствами. Оказалось, что среди них перевозили большое количество наркосодержащих и психотропных медпрепаратов», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Пограничники отметили, что всего в грузовике нашли около 640 единиц медпрепаратов на общую сумму почти 19 тысяч гривен.