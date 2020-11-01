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Украинец пытался под видом гуманитарной помощи ввезти из Германии психотропные и наркосодержащие препараты.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Инцидент произошел в субботу на пункте пропуска «Ужгород» на границе со Словакией. Пограничники задержали грузовик с большим количеством медпрепаратов, ограниченных для перемещения через границу.

«Согласно предъявленным товаросопроводительным документам, водитель — гражданин Украины, из Германии в Ивано-Франковск должен был доставить гуманитарную помощь. Однако во время погранично-таможенного контроля правоохранители заметили среди груза коробки с лекарствами. Оказалось, что среди них перевозили большое количество наркосодержащих и психотропных медпрепаратов», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Пограничники отметили, что всего в грузовике нашли около 640 единиц медпрепаратов на общую сумму почти 19 тысяч гривен.
ForUm

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