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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призывает не принимать антибиотики без назначения врача. По его словам, во время пандемии коронавируса употребление антибиотиков выросло в разы.

Об этом Ляшко написал в Facebook.

Он отметил, что это даст свой негативный вклад в рост устойчивости к противомикробным препаратам.

«Не принимайте антибиотики без назначения врача! Не назначайте антибиотики с профилактической целью. Потребление антибиотиков во время борьбы с COVID-19 возросло в разы. Уверен, что это даст свой негативный вклад в рост устойчивости к противомикробным препаратам», - заявил Ляшко.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 7 959 новых случаев коронавирусной болезни. При этом выздоровели 2513 человек.
ForUm

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