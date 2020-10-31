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В Киеве строительный кран упал стрелой на дорогу. Происшествие произошло на улице Мишуги.

Об этом сообщает Киевская горадминистрация.

В результате инцидента никто не пострадал, но был поврежден автомобиль Mitsubishi. Также часть улицы была залита бетоном.

На месте работают следователи и спасатели. Из-за работ движение по улице Мишуги перекрыто.

Схемы объезда:

- просп. Григоренко - просп. Бажана - ул. Руденко;

- ул. Мишуги - ул. Руденко - ул. Крушельницькой - просп. Григоренко.

Напомним, Киев побил очередной антирекорд заболеваний COVID-19.
ForUm

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