Об этом информирует французский телеканал BFMTV.

Речь идет о 33-летнем мужчине, подробностей о его личности пока что нет.

Как сообщает юридическое источник AFP, подозреваемый присутствовал при обысках в своем доме и вероятно был в доме другого лица, которое уже находится под стражей.

Ранее прокурор с антитеррористических расследований Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что убийство в базилике Нотр-Дам в Ницце совершил 21-летний выходец из Туниса