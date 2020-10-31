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Об этом информирует французский телеканал BFMTV.

Речь идет о 33-летнем мужчине, подробностей о его личности пока что нет.

Как сообщает юридическое источник AFP, подозреваемый присутствовал при обысках в своем доме и вероятно был в доме другого лица, которое уже находится под стражей.

Ранее прокурор с антитеррористических расследований Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что убийство в базилике Нотр-Дам в Ницце совершил 21-летний выходец из Туниса 
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