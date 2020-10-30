Сегодня, 30 октября, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное украинской делегацией, в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба делегации.

«Украинская делегация пожелала от российской стороны и запросила помощь у представителей ОБСЕ принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированного», – говорится в сообщении.

При этом сообщается в ходе заседаниеястороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.

Также стороны договорились соблюдать режим тишины и обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.

Кроме того, стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, посол Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.

«Следует дополнительно отметить, что украинская делегация понимает - гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, который стоит за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться. Поэтому в украинской делегации остается вопрос: понимают ли наши визави весь степень своей ответственности за возможной эскалации вооруженного конфликта?» – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, в ночь на 30 октября российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы украинских позиций. В результате обстрела в начале суток двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью.