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Сегодня, 30 октября, нарушив договоренности, достигнутые трехсторонние контактной группой, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы украинских позиций, говорится в заявлении командующего ООС.

«Враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. С грустью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов», - заявил командующий.

На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска вернуться в режим тишины.
ForUm

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