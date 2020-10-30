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Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели сократился на 0,8%, или на 641,85 млн грн, - до 78,6 млрд грн.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национального банка Украины

Текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины снизилась до 8,86%, а по сравнению с началом года объемы вложений снизились на 37,1 млрд грн, или на 32%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.

 
ForUm

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