также в разделеПолитика
У Зеленского считают, что новый состав КСУ назначат за 2 месяца 9
Ермак: События в КСУ не прошли без внешнего вмешательства 14
Глава КСУ объяснил, почему не принято решение по делу о люстрации 22
Экс-председатель Высшего совета юстиции: Президент совершил ошибку, не уволив Сытника 26
Госизмена и незаконное отчуждение участка в Крыму: ГБР завело дело против главы КСУ 26
Лукашенко: Если кто прикоснется к военнослужащему, он должен остаться без рук 225
Судья КСУ Слиденко пожаловался на давление из ОП и написал заявление об отставке 19
Тупицкий не собирается в отставку 10
Вакаров: Иностранцы в набсоветах, которым правительство повысило размеры выплат, не показывают никакой эффективности 32
Глава КСУ просит встречи с президентом 25
Глава КСУ: Законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота 46
Глава КСУ говорит, что не знает, как задекларировать купленную в Крыму землю 33
Грузия не пустила украинских нардепов наблюдателями на выборы 101
Якубин: Медведчук и оппозиция делают гораздо больше власти для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 18
Марунич: Медведчук обращался с письмом к Зеленскому по вопросам, решения которых требуют украинцы, но власть выбрала другой путь 53
Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ 45
Кабмин на срочном заседании разблокировал работу НАПК 41
Стало известно об итогах срочного заседания СНБО 41

Группа депутатов Европарламента обратились к Украине с призывом восстановить функции Национального агентства по предупреждению и противодействию коррупции (НАПК), при этом их призыв противоречит позициям решения КС. Об этом говорится в официальном заявлении европарламентариев, передает «Европейская правда».

Парламентарии отмечают, что чрезвычайно обеспокоены решением Конституционного суда, потому что оно создало «правовую яму» в ключевом законодательстве по антикоррупционной реформе.

«Мы призываем украинское правительство и законодательный орган как можно быстрее заполнить юридическую пустоту, возникшую в результате решения КС, и быстро восстановить полностью функционирующую, эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией - включая судебную ветвь власти, но в то же время полностью сохранить независимость последней от исполнительной и законодательной ветвей власти.

В этом контексте мы подчеркиваем, что полноценно наделенное полномочиями НАПК играет ключевую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться как предлог для того, чтобы ослабить или свести к второстепенной его роль», - говорится в заявлении.

Это принципиально противоречит решению КСУ, в котором Суд постановил, что НАПК должно быть лишено функций контроля над судебной ветвью власти. Для сравнения приводим фрагмент решения:

«Конституционный суд Украины констатирует, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции как орган исполнительной власти осуществляет контроль над конституционно закрепленными институтами, каковы являются суды и Конституционный суд Украины.

Учитывая это, Конституционный суд Украины пришел к выводу о неконституционности... полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в части контрольных функций (контроля) исполнительной власти над судебной ветвью власти».

Европарламентарии отмечают, что ценят стремление Украины к углублению сотрудничества и интеграции с ЕС, но помощь Евросоюза и углубление сотрудничества не являются безусловными.

«Украина должна продемонстрировать постоянную приверженность проведению реформ и следование принципам ЕС. Любых шагов назад, особенно в такой чувствительной и важной сфере, как борьба с коррупцией, нужно избегать. Поэтому мы приветствуем первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу. Мы также верим нашим коллегам в Верховной раде, которые уже много раз доказывали политическую волю стойко продолжать воплощать антикоррупционную повестку дня».

Отметим, официальный Киев уже частично осуществил то, к чему призывают европарламентарии: вчера премьер подписал правительственное распоряжение, поручающее ряду органов власти действовать вопреки решению КС.

Заявление, о котором идет речь, подписали Михаэль Галлер - главный докладчик ЕП по Украине (Германия, ЕНП), Андрюс ​​Кубилюс - председатель делегации ЕП в межпарламентской ассамблеи «Евронест» (ЕНП, Литва), Влодзимеж Цимочевич - докладчик группы социал-демократов по Украине (Польша), Петра Ауштревичюс - докладчик группы Renew по Украине (Литва), Виола фон Кеймон-Таубадель - докладчик группы Зеленых по Украине (Германия) и Сандра Калниете (ЕНП, Литва).

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги