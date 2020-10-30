Группа депутатов Европарламента обратились к Украине с призывом восстановить функции Национального агентства по предупреждению и противодействию коррупции (НАПК), при этом их призыв противоречит позициям решения КС. Об этом говорится в официальном заявлении европарламентариев, передает «Европейская правда».

Парламентарии отмечают, что чрезвычайно обеспокоены решением Конституционного суда, потому что оно создало «правовую яму» в ключевом законодательстве по антикоррупционной реформе.

«Мы призываем украинское правительство и законодательный орган как можно быстрее заполнить юридическую пустоту, возникшую в результате решения КС, и быстро восстановить полностью функционирующую, эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией - включая судебную ветвь власти, но в то же время полностью сохранить независимость последней от исполнительной и законодательной ветвей власти.

В этом контексте мы подчеркиваем, что полноценно наделенное полномочиями НАПК играет ключевую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться как предлог для того, чтобы ослабить или свести к второстепенной его роль», - говорится в заявлении.

Это принципиально противоречит решению КСУ, в котором Суд постановил, что НАПК должно быть лишено функций контроля над судебной ветвью власти. Для сравнения приводим фрагмент решения:

«Конституционный суд Украины констатирует, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции как орган исполнительной власти осуществляет контроль над конституционно закрепленными институтами, каковы являются суды и Конституционный суд Украины.

Учитывая это, Конституционный суд Украины пришел к выводу о неконституционности... полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в части контрольных функций (контроля) исполнительной власти над судебной ветвью власти».

Европарламентарии отмечают, что ценят стремление Украины к углублению сотрудничества и интеграции с ЕС, но помощь Евросоюза и углубление сотрудничества не являются безусловными.

«Украина должна продемонстрировать постоянную приверженность проведению реформ и следование принципам ЕС. Любых шагов назад, особенно в такой чувствительной и важной сфере, как борьба с коррупцией, нужно избегать. Поэтому мы приветствуем первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу. Мы также верим нашим коллегам в Верховной раде, которые уже много раз доказывали политическую волю стойко продолжать воплощать антикоррупционную повестку дня».

Отметим, официальный Киев уже частично осуществил то, к чему призывают европарламентарии: вчера премьер подписал правительственное распоряжение, поручающее ряду органов власти действовать вопреки решению КС.

Заявление, о котором идет речь, подписали Михаэль Галлер - главный докладчик ЕП по Украине (Германия, ЕНП), Андрюс ​​Кубилюс - председатель делегации ЕП в межпарламентской ассамблеи «Евронест» (ЕНП, Литва), Влодзимеж Цимочевич - докладчик группы социал-демократов по Украине (Польша), Петра Ауштревичюс - докладчик группы Renew по Украине (Литва), Виола фон Кеймон-Таубадель - докладчик группы Зеленых по Украине (Германия) и Сандра Калниете (ЕНП, Литва).

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.