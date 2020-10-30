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Экономика Украины полностью восстановит потери от кризиса, вызванного COVID-19, в 2022 году. Об этом говорится в подготовленном Национальным банком Украины Инфляционном отчете за октябрь 2020 года.

«По итогам этого года падение ВВП составит 6%, а дальше выйдем на рост примерно на 4% ежегодно», - читают в НБУ.

Также, по прогнозу регулятора, реальная заработная плата в 2020 году вырастет на 6,2%, а в 2021 году - на 9,5%.

 

 

«Доходы украинцев после непродолжительной паузы на этапе жесткого карантина возобновили рост. Дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов поддержит этот процесс. Номинальная зарплата возрастет на 9% в 2020 году и на 16% в следующем. Реальная - на 6,2% и 9,5% соответственно», - говорится в сообщении.

В октябре МВФ улучшил оценки падения украинской экономики с -8,2% в 2020 году, по оценкам, обнародованным в июне, до -7,2% по оценкам в октябре в связи с более быстрым, чем ожидалось, восстановлением украинской экономики.

 
ForUm

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