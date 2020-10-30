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Украине нужно максимально избегать жесткого карантина (локдауна) в связи с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«Исходя из различных факторов, в том числе и экономических, мы должны максимально избегать полного локдауна. Мы делаем соответствующие ограничения, в том числе и для бизнеса, но не закрываем бизнес. Мы говорим, что надо работать в определенных рамках. И здесь очень важно соблюдение установленных правил. Это касается каждого гражданина», - сказал министр.

Он напомнил, что Франция пошла на очередной локдаун, полностью закрыв магазины и рестораны и другие заведения.

Напомним, по состоянию на 30 октября в Украине лабораторно подтверждено 378 729 случаев COVID-19, за последние сутки — 8312. 
ForUm

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