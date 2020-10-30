Исследователи из Американской академии дерматологии и Международной лиги дерматологических сообществ обнаружили и описали новый симптом у больных коронавирусом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Telegraph.

Так, ученые установили на основе своих предыдущих исследований, что у некоторых пациентов с COVID-19 на пальцах ног могут появляться раздражения, похожие на те, которые возникают при обморожении. Это может свидетельствовать о воспалении внутренних органов.

Пальцы ног краснеют, а стопы отекают. У больных такой симптом может длиться от 1 недели до нескольких месяцев. У некоторых людей медики фиксировали сохранение проблем с пальцами ног на протяжении 150 дней.

Ученые утверждают, что симптом преимущественно проявляется в легкой форме.

Отмечается, что среди пациентов с коронавирусом, зарегистрированных в Международном дерматологическом реестре (создан в апреле 2020 года), примерно 50% жаловались на описанное выше воспаление стоп, а 16% были госпитализированы.

По состоянию на утро 30 октября в мире зарегистрировало 45 347 550 случаев коронавируса. В частности 1 186 388 человек не выжило, 32 995 820 выздоровели.