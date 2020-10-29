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Укрзализныця намерена снизить цены на билеты для пассажиров и не увеличивать их в этом году и в начале следующего.

Об этом руководитель филиала «Пассажирская компания» Укрзализныци Александр Перцовский заявил на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Мы снижаем цены и всех приглашаем пересесть со второго в первый класс, или пересесть с автомобиля и путешествовать. То, что касается этого года, никакого повышения в этом году не планируется, не планируется до первого квартала следующего года», - сказал Перцовский.

По его словам, не исключено, что со второго квартала 2021 года может произойти определенная индексация тарифов, но этот процесс будет постепенный и происходить будет в соответствии с ростом расходов УЗ.

 
ForUm

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