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Оперативные сотрудники Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил обнаружили женщину, которая во время событий 2014 года активно способствовала российским вооруженным формированиям, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Жительница Торецка во время оккупации города выполняла задачи пророссийских наемников на одном из блокпостов.

По данному факту в Торецкое отделения Национальной полиции направлено уведомление по ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности». Сведения внесены в ЕРДР. Правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
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