Ирпень снова стал горячей точкой на карте незаконных застроек столичного пригорода. Как сообщили нашему изданию активисты, на ул. Чехова, 25, назревает масштабное строительство многоэтажного дома (а возможно, и нескольких), к которому причастно окружение бывшего мэра города Владимира Карплюка.

Соответствующие объявления размещены на сайтах недвижимости, где продаются квартиры на улице Чехова, 25 в ЖК «Чехов Residence».

Как удалось выяснить, застройщиком является «Новосел инвест», который строил ЖК «Реноме» и «Sky».

Активист движения «СТОП коррупции» Максим Мозговой утверждает, что против строительства готовится масштабный митинг.

«Не впервые мы сталкиваемся с бесчинством, которое учиняет Карплюк. У нас очень много судебных дел по незаконным действиям. Есть в суде дело о нарушении прав общины при принятии решений об обновлении генерального плана. Так что будем бороться с ним и здесь», - говорит он.

По словам правозащитницы Нели Нериманивны, люди готовят обращение к руководству всех политических партий с просьбой обратить внимание на строительство возле Центрального парка.

«За несколько лет частный сектор в Ирпене практически уничтожили. Весь! А количество жителей только растет, поэтому изношенная инфраструктура скоро не выдержит и город ждет экологическая катастрофа», - считает активист.

Однако этот факт не останавливает жадного до наживы Карплюка, и это несмотря на то, что им очень интересуется прокуратура Киево-Святошинского района.

«Со сменой власти скандальный мэр остался без влиятельных покровителей (в том числе, Петра Порошенко, за которого он и его партия «Новые лица» активно агитировали на президентских выборах), и теперь пытается избежать уголовной ответственности при помощи информационных атак на оппонентов. Заказные материалы, информационные вбросы, а теперь к «шоу» подключились местные депутаты – люди Карплюка из горсовета», – говорит политический эксперт Николай Спиридонов.

Должность городского головы Ирпеня Владимир Карплюк занимал с октября 2014 г. по август 2018 г. Его обвиняли в незаконной передаче земельных участков под застройку, приписывали связь со скандальными объектами строительства в Ирпене и в регионе (ЖК «Новатор», «Центральный», «Варшавский двор», «Rich Town», «Буча Квартал», «Полтавский», «Семейный», «Лесная Буча» и «Парковый»), а также – незаконное обогащение (в декларации Карплюк указал до сотни квартир и недвижимость за границей). В период президентской кампании партию Владимира Карплюка «Новые лица» обвиняли в подкупе избирателей в пользу Петра Порошенко.