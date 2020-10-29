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Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему импорта в нашу страну текстильной продукции на сотни миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководство одного из металлургических заводов организовало сделку по искусственному созданию налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы. Вместе с тем чиновники в налоговых системах противоправно меняли номенклатуру продукции, проводя так называемую «скрутку товара».

В результате металлургический завод на «бумаге» изготавливал текстильную продукцию, которую якобы реализовывал ряде коммерческих структур. На самом деле дельцы ввозили текстиль контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на известном одесском рынке. По предварительным оценкам ущерб государства от этой схемы составляют почти 140 млн гривен.

Правоохранители провели следственные действия в трех регионах, санкционированные судом в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. В свою очередь дельцы, сопротивляясь законным требованиям и действиям оперативно-следственной группы, блокировали проезды автотранспортом, провоцировали на применение силы и боевых и специальных средств.

В ходе обысков изъяты оригиналы документации, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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