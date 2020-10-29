Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, заявив, что в стране больше нет свободной прессы, передает УНИАН.

«В США больше нет свободной прессы, осталось замалчивание событий или попросту фейки. Очень много нового узнал за последние две недели о коррупции в СМИ и высоких технологиях, которые даже хуже. Отмените раздел 230», - призвал Трамп.

Раздел 230 - часть законодательства США, которая защищает операторов компьютерных сервисов при удалении или модерации сторонних материалов, которые они считают непристойными или оскорбительными.