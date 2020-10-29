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По состоянию на утро 29 октября во всем мире насчитывается 44,4 млн подтвержденных случаев коронавирусной инфекции – на 570 тысяч больше, чем сутками ранее.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), передает УНИАН.

1 млн 174 007 случаев оказались смертельными. Больше всего жизней пандемия унесла в США (227 685), Бразилии (158 456) и Индии (120 527). В то же время, 30 млн 052 209 больных по всему миру смогли выздороветь.

Наибольшее число случаев коронавируса зафиксировано в США (8 856 413), Индии (8 040 203), Бразилии (5 468 270), России (1 553 028) и Франции (1 280 215).


 
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