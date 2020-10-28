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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил пресс-службе Аппарата ВР пересмотреть решение о запрете журналистам ряда изданий посещать парламент. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

«Находясь с визитом в Германии, мы с удивлением узнали о предложении пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины о лишении некоторых СМИ аккредитации в Верховную Раду», – написала она.

По словам Туний, «понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной Рады Дмитрий Разумков предоставил срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований лишения их аккредитации». «Подчеркивая, что журналисты таких проектов, как например, «Слідство.Інфо» имеют неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность», – отметила она.

Напомним, комитет ВР по вопросам свободы слова лишил аккредитации всех журналистов «Слідство.Інфо». В целом аккредитации были лишены журналисты 22 СМИ (около 100 корреспондентов) из-за того, что они якобы «не всесторонне освещают работу парламента».


 
ForUm

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