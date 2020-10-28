также в разделеПолитика
НАБУ: Решение КСУ по декларированию разрушает антикоррупционную реформу 8
ЦИК зарегистрировала нового нардепа вместо Вакарчука 8
СМИ: Глава КСУ не задекларировал землю в Крыму, купленную после оккупации 9
НАПК: Решение КС по декларированию может угрожать безвизу 8
Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам ряда СМИ посещать ВР 9
КСУ обнародовал решение об отмене ответственности за недостоверное декларирование 18
Шмыгаль: В местных бюджетах будет аккумулировано более 500 миллиардов 9
Медведчук: На местных выборах ОПЗЖ фактически победила в десяти регионах Украины 92
Назначен спикер украинской делегации в ТКГ 19
После решения Конституционного суда НАПК закрывает реестр е-деклараций 30
Судьи КСУ пожаловались Зеленскому на давление 8
В ЕС обеспокоены отменой КСУ антикоррупционных законов 12
Шмыгаль: Заявления о направлении средств для онкобольных на дороги – манипуляция 32
Скаршевский: Только судебная власть борется за суверенитет Украины 12
Vesti.ua: Зеленский кормит всех сказками про украинскую вакцину, а Медведчук предлагает реальную защиту от COVID-19 36
Эксперт: Закрыв Youtube-канал Медведчука, США расписались в политике двойных стандартов 37
От имени Зеленского установили венок к могиле Неизвестного солдата 27
Зеленский обещает вернуть е-декларирование через Раду, если КСУ его отменит 28

Глава украинской делегации Леонид Кравчук в ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы предложил в течение недели подготовить с участием представителей Украины, России и ОБСЕ план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов в выполнении Минских договоренностей, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента..

Соответствующий план действий должен быть разработан с использованием предложений участников консультаций и наработок по результатам встречи советников лидеров «нормандской четверки», которая состоялась в Париже в сентябре этого года.

«Украина также подготовит свой проект плана действий. Поэтому предлагаем за неделю досрочно собрать заседание ТКГ, чтобы продемонстрировать нашу готовность решить насущные вопросы работы», - сказал Кравчук.

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекта плана действий.

Представители Украины настояли на подтверждении лиц из списка на взаимном освобождении, который украинская сторона передала еще в июле.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ госпожа Хайди Грау обратилась с просьбой ускорить процесс, ведь пока продолжаются переговоры, люди продолжают находиться в условиях заключения, не является гуманным.

Напомним, 30 сентября глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал  уполномоченного представителя РФ Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс и не ставить ультиматумов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги