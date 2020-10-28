Глава украинской делегации Леонид Кравчук в ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы предложил в течение недели подготовить с участием представителей Украины, России и ОБСЕ план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов в выполнении Минских договоренностей, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента..

Соответствующий план действий должен быть разработан с использованием предложений участников консультаций и наработок по результатам встречи советников лидеров «нормандской четверки», которая состоялась в Париже в сентябре этого года.

«Украина также подготовит свой проект плана действий. Поэтому предлагаем за неделю досрочно собрать заседание ТКГ, чтобы продемонстрировать нашу готовность решить насущные вопросы работы», - сказал Кравчук.

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекта плана действий.

Представители Украины настояли на подтверждении лиц из списка на взаимном освобождении, который украинская сторона передала еще в июле.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ госпожа Хайди Грау обратилась с просьбой ускорить процесс, ведь пока продолжаются переговоры, люди продолжают находиться в условиях заключения, не является гуманным.

Напомним, 30 сентября глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал уполномоченного представителя РФ Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс и не ставить ультиматумов.