Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в нашу страну трех зенитно-ракетных комплексов советского производства на более чем 110 млн гривен.

По предварительным данным следствия СБУ, представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали противоправную схему импорта вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет. Фигуранты незаконно применили преференцию якобы ввоза продукции для Вооруженных сил Украины.

Для этого они внесли недостоверные сведения в таможенную декларацию при таможенном оформлении товара. Также для незаконной переправки продукции через государственную границу дельцы использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран.

Схема с таможенным оформлением нанесла ущерб госбюджету более чем 20 млн гривен.

Эти зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно ввезенного вооружение была реэкспортирована за границу.

Во время проведения обысков в офисных, производственных и складских помещениях, а также по адресам проживания фигурантов, правоохранители обнаружили документы, компьютерную технику, электронные носители информации и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Главного следственного управления СБУ по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения для привлечения к ответственности виновных лиц.

На выявленные образцы вооружения наложен арест.