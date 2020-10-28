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Завтра, 29 октября, возобновляется обучение после каникул в столичных школах, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«С 29 октября возобновляется обучение после каникул в столичных школах. Останутся на карантине восемь школ и 587 классов в 186 школах Киева - из-за заболевания педагогов и учеников», - сказал Кличко.

Он отметил, что после выборов во всех школах города, где были расположены участки, осуществили дезинфекцию. А 95 процентов учебных заведений – 420 школ – по заявкам директоров уже подключены к отоплению.

«Думаю, ученики безопасно смогут вернуться за парты. Но, подчеркну: мы держим ситуацию на контроле и оперативно принимаем решения по карантину в отдельных школах. Или о переводе отдельных классов на дистанционное обучение», - отметил Кличко.
ForUm

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