Время земной жизни нам дано для того, чтобы подготовить душу к вечности, потому важно ценить каждую минуту.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Время – это четвертое измерение, которое присутствует только в реальности нашего физического мира. Когда душа выходит из тела, то время перетекает или в вечную радость, или в вечную муку, смотря как и на что мы его потратили», - отметил митрополит Лука.

По его словам, современный «человек похож на умирающего больного, которому дали деньги на лекарство, а он промотал их». «Мы в буквальном смысле этого слова убиваем время своей жизни и жизни наших близких. При этом нередко называем это убийство проявлением любви», — подчеркнул владыка Лука.

Архиерей привел примеры такой бесцельной траты времени.

«У всех школьников есть смартфоны, все дети живут мыслями и чувствами в этом волшебном телефоне. Как же не пожалеть своего ребенка и не купить ему такую же игрушку? Купили... Теперь его даже не слышно, сидит часами и сморит в эту "коробочку", какая "радость"! — написал архиерей. — Бабушка глухая, на улицу выходит редко, нужно пожалеть старушку — купим телевизор и поставим в её комнате, пускай будет ей в "утешение"! Какое "утешение" дают новости, мы все хорошо знаем. А то, что теперь до самой смерти вместо того, чтобы готовиться к переходу в вечность, эта бабушка будет бессмысленно доживать свои оставшиеся месяцы или годы жизни, родных не интересует. Таково свойство нашей убийственной любви».

Владыка призвал помнить, что каждая минута ценна.

«Мы должны ответственно относиться к времени. Оно нам дано не для удовольствия, не для расслабленности и неги, а для того, чтобы подготовить душу к вечности. За каждую минуту нашей жизни придётся дать отчёт. И дай нам Бог прожить эту жизнь не зря», — пожелал митрополит Лука.