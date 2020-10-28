также в разделеРелигия
Ректор КДАиС сравнил уставы Церквей: УПЦ имеет больше независимости, чем ПЦУ 8
Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность последствий заявления Папы Римского об однополых браках 6
В УПЦ отмечают 30-летие независимости и самостоятельности Церкви – выставка в Киево-Печерской лавре 13
В Церкви презентовали полное собрание архивных документов по истории присоединения Киевской Митрополии к Русской Церкви в 1686 году 31
В Киево-Печерской лавре более 100 участников собрались на конференцию, посвященную историческому пути Православия в Украине 11
Митрополит Онуфрий рассказал о значении 30-летия Грамоты Патриарха Алексия о даровании самостоятельности УПЦ 9
Святогорский митрополит рассказал, как человек сможет достичь рая на земле 9
Владимир Легойда рассказал, какой должна быть миссия Церкви в интернете 9
В Запорожье УПЦ проводит ORTHODAYS - Дни православной культуры 61
Кипрский митрополит заявил, что Константинопольский Патриарх должен созвать Всеправославный Собор по вопросу ПЦУ 12
Кипрский митрополит Никифор назвал главу ПЦУ «антиканоническим предстоятелем» 10
Митрополит УПЦ рассказал, чем страшны последствия греха раскола между Церквями 16
Епископ УПЦ заявил, что решение архиепископа Кипрского Хризостома по ПЦУ принято не в духе соборности, а ради отстаивания личных интересов 13
В Киевской, Винницкой и Одесской областях освящены часовня и новые храмы УПЦ 16
В Луганской области УПЦ помогает пострадавшим от лесных пожаров 15
Киевские духовные школы издали учебник для начинающих изучать Ветхий Завет 12
Митрополит Онуфрий рассказал, как Бог никогда не отвергается от человека 8
В РПЦ заявили, что возможно, прекратят евхаристическое общение с архиепископом Хризостомом, но не с Кипрской Церковью 14

Время земной жизни нам дано для того, чтобы подготовить душу к вечности, потому важно ценить каждую минуту.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Время – это четвертое измерение, которое присутствует только в реальности нашего физического мира. Когда душа выходит из тела, то время перетекает или в вечную радость, или в вечную муку, смотря как и на что мы его потратили», - отметил митрополит Лука.

По его словам, современный «человек похож на умирающего больного, которому дали деньги на лекарство, а он промотал их». «Мы в буквальном смысле этого слова убиваем время своей жизни и жизни наших близких. При этом нередко называем это убийство проявлением любви», — подчеркнул владыка Лука.

Архиерей привел примеры такой бесцельной траты времени.

«У всех школьников есть смартфоны, все дети живут мыслями и чувствами в этом волшебном телефоне. Как же не пожалеть своего ребенка и не купить ему такую же игрушку? Купили... Теперь его даже не слышно, сидит часами и сморит в эту "коробочку", какая "радость"! — написал архиерей. — Бабушка глухая, на улицу выходит редко, нужно пожалеть старушку — купим телевизор и поставим в её комнате, пускай будет ей в "утешение"! Какое "утешение" дают новости, мы все хорошо знаем. А то, что теперь до самой смерти вместо того, чтобы готовиться к переходу в вечность, эта бабушка будет бессмысленно доживать свои оставшиеся месяцы или годы жизни, родных не интересует. Таково свойство нашей убийственной любви».

 Владыка призвал помнить, что каждая минута ценна.

«Мы должны ответственно относиться к времени. Оно нам дано не для удовольствия, не для расслабленности и неги, а для того, чтобы подготовить душу к вечности. За каждую минуту нашей жизни придётся дать отчёт. И дай нам Бог прожить эту жизнь не зря», — пожелал митрополит Лука.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги