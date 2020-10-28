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В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 563 человек, 15 больных умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве коронавирусом заболели еще 563 человека. Умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 721 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 35 450», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 221 человек. Всего коронавирус преодолели 12 146 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 129, в Днепровском - 84 и в Соломенском районе - 80 случаев.

«К сожалению, увеличивается у нас и количество больных, нуждающихся в госпитализации. В стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1866 больных коронавирус. Из них 39 детей. 494 пациенты - в тяжелом состоянии, 701 получает кислородную поддержку, 29 - под аппаратами ИВЛ. Еще 146 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях сегодня лечит 491 больной», - отметил мэр Киева.
ForUm

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