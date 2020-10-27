также в разделеОбщество
ГБР завершило досудебное расследование дела о бракованных бронежилетах 9
Северодонецкий «Азот» возобновит выпуск медицинского кислорода 9
В Украину идет похолодание и дожди 15
ВОЗ советует не спешить с закрытием школ 7
Буковина усиливает карантин 13
Корея поможет деактивировать радиоактивно загрязненные материалы на ЧАЭС 11
В больницах Ивано-Франковска закончились койки для пациентов с COVID-19 40
Пограничники задержали россиянина, который попросил убежища в Украине 25
Минздрав: У Украины нет статуса разработчика кандидата вакцины от COVID-19 10
Украина закупит экспресс-тесты на COVID-19 11
15 тысяч заболевших: Ляшко назвал условие новых карантинных ограничений 43
В Офисе Зеленского обнаружили COVID-19 12
Степанов: ПЦР-тест на COVID-19 может быть отрицательным у трети больных 31
Резников: Карантин не помешает жителям ОРДЛО получать пенсию 41
До конца года в Украине планируют делать до 75 тысяч ПЦР-тестов за сутки 8
За сутки в Украине зафиксировано 6677 новых случаев COVID-19 18
С избирательных участков в больницы забрали 50 человек 42
Меджлис обратился к ОБСЕ и ООН: Ситуация с COVID-19 в Крыму катастрофическая 56

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску народного депутата Михаила Волынца (фракция «Батькивщина») к Кабинету министров об увольнении с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка.

«Окружной административный суд Киева по моему обращению открыл производство о незаконности пребывания Валерия Тарасюка в должности члена НКРЭКУ и назначил дело к рассмотрению», - написал Волынец в Facebook.

Он напомнил, что до назначения членом НКРЭКУ Валерий Тарасюк возглавлял компанию-электропоставщина «Эф энд Эм Украина» и владел 10% ее уставного капитала. После назначения в состав независимого регулятора он передал управление компанией своему родному брату Артему.

«Но Закон прямо запрещает назначать на должность члена НКРЭКУ лицо, родственник которой руководит компанией на рынке энергетики», - отметил нардеп.

Более того, Кабмин по закону должен досрочно прекратить полномочия любого члена регулятора в случае несоответствия его назначения требованиям закона, подчеркнул Волынец.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги