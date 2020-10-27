Окружной административный суд Киева открыл производство по иску народного депутата Михаила Волынца (фракция «Батькивщина») к Кабинету министров об увольнении с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка.

«Окружной административный суд Киева по моему обращению открыл производство о незаконности пребывания Валерия Тарасюка в должности члена НКРЭКУ и назначил дело к рассмотрению», - написал Волынец в Facebook.

Он напомнил, что до назначения членом НКРЭКУ Валерий Тарасюк возглавлял компанию-электропоставщина «Эф энд Эм Украина» и владел 10% ее уставного капитала. После назначения в состав независимого регулятора он передал управление компанией своему родному брату Артему.

«Но Закон прямо запрещает назначать на должность члена НКРЭКУ лицо, родственник которой руководит компанией на рынке энергетики», - отметил нардеп.

Более того, Кабмин по закону должен досрочно прекратить полномочия любого члена регулятора в случае несоответствия его назначения требованиям закона, подчеркнул Волынец.