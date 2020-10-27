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По состоянию на 23 октября из фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн, что составляет 52% от общей суммы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, на сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%. В частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачен 21 млн грн (выделено 100 млн грн), на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников потрачено 624 млн грн из предусмотренных 2,9 миллиарда грн. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 2,7 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн. Средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, пока не использовались.

В сфере социальной защиты использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн.

На обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд грн с 2,7 млрд грн (91%).

На строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд гривен. На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрено 1 млрд грн, из которых пока использовано только 6 млн гривен.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 165 млн грн или 31%.
ForUm

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