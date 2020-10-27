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За сутки в Украине зафиксировано 6677 новых случаев COVID-19 18

Окружной административный суд города Киева постановил вычеркнуть из Единого государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро. Однако Министерство юстиции не может этого сделать, заявил глава ведомства Денис Малюська.  

В Офисе президента заявили, что решение будет обжаловано.

По состоянию на 9:00 27 октября в Украине зафиксировано 6677 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Меджлис крымскотатарского народа призвал наблюдателей СММ ОБСЕ и ООН посетить оккупированный Крым, поскольку там складывается катастрофическая эпидемиологическая ситуация в связи с распространением COVID-19. 

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту закупки Министерством обороны Украины некачественных бронежилетов для нужд армии. 

В Египте во время подводного плавания от нападения акулы серьезно пострадал мальчик и его мать, приехавшие из Украины.

ГК «Нафтогаз Украины» подняла цену на природный газ для населения в ноябре на 34,7%.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение Украины о запрете въезда двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы «жалким и чушью».

Государственный и гарантированный долг Украины вырос на 4,6 миллиарда гривен, тогда как в долларовом эквиваленте уменьшился на 2,3 миллиарда.
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