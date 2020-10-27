Государственный и гарантированный долг Украины вырос на 4,6 миллиарда гривен, тогда как в долларовом эквиваленте уменьшился на 2,3 миллиарда.

Об этом говорится в информационной справке Минфина, сообщает «Экономическая правда».

По состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг составлял 2,4 триллиона гривен, или 82,9 миллиарда долларов.

Из них государственного долга - более 2 триллионов гривен, или 73 миллиарда долларов. Это - 88% общей суммы долга. Из структуры госдолга внешний составил 1,2 триллиона гривен (42 миллиарда долларов), внутренний - 878 миллиардов гривен (31 миллиард долларов).

Гарантированный государством долг составлял 280 миллиардов гривен, или 9,9 миллиардов долларов. В том числе внешнего гарантированного долга - 256 миллиардов гривен (9 миллиардов долларов), внутреннего - 24 миллиарда гривен (0,9 миллиарда долларов).

Напомним, в августе совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 16,9 млрд грн и составил 2 338,18 млрд грн (85,1 млрд долл. США в эквиваленте в иностранной валюте).