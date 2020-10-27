В Египте во время подводного плавания от нападения акулы серьезно пострадал мальчик и его мать, приехавшие из Украины, сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины.

«12-летний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось», - говорится в сообщении.

В Госагентстве отметили, что это не первый случай, когда, несмотря на предостережения туроператоров и запреты, туристы за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры.

«Они даже не знают, что для этого нужен отдельный страховой полис», - отметили в агентстве.

Сейчас лечение взяло на себя правительство Египта, оказыватся вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины на связи с родными пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе туроператора Join UP!, инцидент произошел во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе.

«Это произошло во время погружения на территории заповедника «Рас Мохаммед», где остановка экскурсионных яхт запрещена. Мать и ее 12-летнего сына покусала акула. Травмы также получил инструктор, проводивший экскурсию», - рассказали в Join UP.

Туроператор сообщил, что туристы приобрели у третьих лиц (не у туроператора или его партнеров) услугу погружение с аквалангом с экскурсионных яхт.

«Согласно информации из открытых источников, начиная с 1 ноября 2019 года такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы. Сначала туристы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили купить такую услугу у третьих лиц за пределами отеля, в котором отдыхали», - сообщили в Join UP.

По данным туроператора, пострадавшие сейчас находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь.

«Мать получила глубокие раны от укусов. Ребенок потерял часть руки ниже локтя», - говорится в сообщении.

В Join UP также подчеркнули, что по информации от страховой компании, занятие подводным плаванием относится к исключениям из страховых случаев, как указано в страховом полисе, а следовательно - несчастный случай не подлежит страховому возмещению.