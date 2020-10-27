Меджлис крымскотатарского народа призвал наблюдателей СММ ОБСЕ и ООН посетить оккупированный Крым, поскольку там складывается катастрофическая эпидемиологическая ситуация в связи с распространением COVID-19. Об этом говорится в заявлении президиума Меджлиса крымскотатарского народа, обнародованного председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым.

«Во временно оккупированном РФ Крыму складывается катастрофическая эпидемиологическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения пандемии и заболеваемостью COVID-19. Количество ежедневных случаев заболеваемости COVID-19 на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя давно уже превысила уровень, который может быть обеспечен возможностями существующих медицинских учреждений и имеющегося персонала врачей, в результате чего многим пациентам, больным коронавирусом в его тяжелой форме, отказывают в госпитализации, обрекая человека на верную смерть», – говорится в заявлении.

В Меджлисе подчеркивают, что российская оккупационная власть Крыма скрывает от общественности и международных организаций объективную картину заболеваемости и смертности вследствие COVID-19. «Медицинскому персоналу больниц строго предписано указывать в документах умерших причиной смерти одну из сопутствующих болезней пациента без указания на COVID-19. Засекречена информация об эпидемиологической ситуации в местах лишения свободы и о состоянии здоровья незаконно удерживаемых в них крымских политзаключенных», – отмечается в заявлении.

«В медицинских и аптечных учреждениях временно оккупированного РФ Крыму отмечается постоянная нехватка наиболее востребованных врачами и их пациентами лекарств и медицинских препаратов, необходимых для лечения от COVID-19.

Ежедневный анализ поступающей информации свидетельствует о том, что главной причиной катастрофического ухудшения эпидемиологической ситуации, что грозит перерасти в массовую смертность жителей оккупированного Крыма, является избегание РФ как оккупирующей державы мероприятий по защите здоровья и жизни населения оккупированной территории», – подчеркнули в Меджлисе.

Президиум Меджлиса крымскотатарского народа призывает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине (СММ) и мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетить временно оккупированную РФ территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя с целью изучения ситуации с соблюдением прав человека на полуострове, в частности по охране здоровья я и оказания медицинской помощи в случае заболевания.

Также президиум Меджлиса крымскотатарского народа призывает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца во взаимодействии с правительством Украины принять безотлагательные меры по оказанию жителям временно оккупированного РФ Крыма качественного медицинского обслуживания в условиях пандемии COVID-19.