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Министерство юстиции не может убрать из Единого государственного реестра сведения об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Он подчеркнул, что Минюст не может вносить изменения в реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного суда Украины или другое решение. «Изменения в информацию, содержащейся в реестрах вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб», - написал министр.

По словам министра, вопрос является ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца не решен. «КСУ в своем решении указал, что у НАБУ есть признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти – нет», - добавил Малюська.

Напомним, Окружной административный суд города Киева постановил вычеркнуть из Единого государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

28 августа КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В НАБУ считают решение КСУ политически мотивированным.

В Офисе президента заявили, что принимают к сведению данное решение КСУ.

 
ForUm

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