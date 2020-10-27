также в разделеЭкономика
Из коронавирусного фонда потратили уже более половины средств 6
Дефицит госбюджета превысил 81 миллиард 17
Нафтогаз повысил цену на газ для производителей тепла 19
Рожкова прокомментировала решение НБУ лишить ее ключевых полномочий 18
Лоукостер Ryanair запускает новые рейсы из Херсона в Польшу 20
Военным медикам установили премию за лечение больных COVID-19 11
Минэкономики предлагает исключить натуральные вина из подакцизных товаров 13
В Украине официально получают зарплату 11,6 миллиона человек 465
Боголюбов хочет через суд вернуть 33,25% акций Приватбанка 11
Шмыгаль прогнозирует создание в Украине фондового рынка за 3 года 10
Президент: Украина выполнила все условия для второго транша МВФ 16
Минфин: У МВФ есть вопросы к решению КС по поводу НАБУ 12
В Украине замедлилось падение промпроизводства 13
СМИ: Экс-регионал Горбаль использует Совет НБУ для возвращения в большую политику и прикрытия вывода денег из Укргазбанка 22
НБУ сохранил прогноз падения ВВП в этом году 13
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% 14
Fitch подтвердило рейтинг украинских госбанков на уровне «B» 12
Коллекторов обяжут соблюдать этическое поведение 14

ГК «Нафтогаз Украины» подняла цену на природный газ для населения в ноябре на 34,7%, сообщает пресс-служба компании.

Так, в рамках тарифа «Месячный» цена газа составляет 6,33 грн/куб.м. с НДС (без стоимости распределения). Для тех клиентов, которые в ноябре подключат тариф «Годовой», цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 грн/куб.м с НДС (без стоимости распределения). Зато клиенты, которые подключили тариф «Годовой» в предыдущие периоды будут продолжать платить за газ по цене, которую зафиксировали при переходе на летний тариф.

«Изменения цен на газ в ноябре обусловлены в первую очередь сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем, с августа ГК «Нафтогаз Украины» предлагает своим клиентам газ по лучшим ценам. Напомним, что ГК «Нафтогаз Украины» формирует цены только для своих бытовых клиентов. Если клиенты других газоснабжающих компаний хотят получить газ по ценам ГК «Нафтогаз Украины», то им нужно сменить поставщика», – сказано в сообщении.

Напомним, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в октябре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5,374 грн за куб. м, что на 24% выше цены в сентябре.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6802 грн.
57
Теги