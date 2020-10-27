ГК «Нафтогаз Украины» подняла цену на природный газ для населения в ноябре на 34,7%, сообщает пресс-служба компании.

Так, в рамках тарифа «Месячный» цена газа составляет 6,33 грн/куб.м. с НДС (без стоимости распределения). Для тех клиентов, которые в ноябре подключат тариф «Годовой», цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 грн/куб.м с НДС (без стоимости распределения). Зато клиенты, которые подключили тариф «Годовой» в предыдущие периоды будут продолжать платить за газ по цене, которую зафиксировали при переходе на летний тариф.

«Изменения цен на газ в ноябре обусловлены в первую очередь сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем, с августа ГК «Нафтогаз Украины» предлагает своим клиентам газ по лучшим ценам. Напомним, что ГК «Нафтогаз Украины» формирует цены только для своих бытовых клиентов. Если клиенты других газоснабжающих компаний хотят получить газ по ценам ГК «Нафтогаз Украины», то им нужно сменить поставщика», – сказано в сообщении.

Напомним, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в октябре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5,374 грн за куб. м, что на 24% выше цены в сентябре.