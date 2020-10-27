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На Луганщине пограничники задержали нарушителя границы в камуфляже с военным рюкзаком, который рассказал, что убегает из России из-за проукраинских взглядов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Нарушителя обнаружили вчера пограничники отдела «Меловое» Луганского отряда у населенного пункта Диброва. Задержанным оказался 33-летний гражданин РФ. Он имел при себе только армейский рюкзак с набором для выживания, мобильный телефон и несколько тысяч российских рублей. По словам нарушителя, все необходимые для этого путешествия вещи он приобрел в специализированном магазине.

Мужчина рассказал, что родом из Казани и что с 2008 года возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена ​​на изменение действующей власти в Российской Федерации. С 2016 году активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк «Азов». За свои взгляды неоднократно был осужден и, несмотря на частые угрозы, возможно новое заключения и, опасаясь за свою жизнь и здоровье, решил бежать из страны.

Для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы россиянина доставили в пограничное подразделение. При составлении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) человек обратился с заявлением, адресованным компетентным органам, о признании его беженцем на территории Украины или лицом, которое требует дополнительной защиты.

Сейчас правовая оценка действий иностранца продолжается.
ForUm

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