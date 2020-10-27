Сегодня в городе Пешавар на севере Пакистана прогремел взрыв в исламской семинарии.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

По данным местных властей, семь человек погибли и еще 123 получили ранения.

Как сообщается, взрыв произошел во время первого урока. Сейчас на территории работают спасательные службы и саперы.

Начальник полиции города сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство с 5-6 килограммами взрывчатки.

Это самое смертоносное нападение на мирных жителей в этом году после стрельбы на пакистанской фондовой бирже в Карачи в июне.