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Правительство Чехии объявило о введении ночного комендантского часа с 9 вечера и до 5 утра, начиная с 28 октября.  Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Novinky.

Исключения будут сделаны для поездок на работу, для срочных поездок для защиты жизни, здоровья или имущества и для прогулок с собакой в пределах 500 метров от дома.

Магазины должны будут закрыться в 20:00 со среды, а по воскресеньям все точки розничной продажи будут полностью запрещены. Будут работать только АЗС, аптеки, а также рестораны для выдачи еды на вынос.

«Мы не видим того снижения, которое мы ожидали в эти дни. Мы должны принять дальнейшие меры, которые не нанесут ущерба экономике, но обеспечат сокращение числа инфицированных», - сказал министр здравоохранения Роман Примула после заседания правительства.

Кабинет министров также хочет начать комплексное тестирование в домах престарелых.

Пока что кабинет министров отклонил изначально рассматриваемый вариант ужесточения правил передвижения людей в течение дня. Все указанные меры будут действовать до 3 ноября.

Суточное число заражений коронавирусом в Чехии впервые превысило 15 тысяч.
ForUm

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