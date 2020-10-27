Вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что односторонний выход Украины из Минских соглашений является «самоубийством». Он также рассказал, почему их нельзя выполнить на 100%, сообщает РБК-Украина.

«Выполнить Минские соглашения на 100% невозможно», - сказал он.

На вопрос, почему президент Украины Владимир Зеленский не заявит публично об отказе от Минских соглашений, Резников ответил: «Потому что отказываться от «Минска» в одностороннем порядке - самоубийство. Этого делать нельзя, потому что это является политико-дипломатическими договоренностями четырех стран - Германии, Франции, Украины и России».

Он также рассказал, почему Минские соглашения не могут быть выполнены в полном объеме.

«Его («Минск», - Ред.) невозможно выполнить хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а затем проведение местных выборов, а в «Минске» написано наоборот. Речь идет о возможности и необходимости модернизации», - заявил вице-премьер.