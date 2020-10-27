также в разделеПолитика
Резников: Односторонний выход из Минских соглашений – самоубийство 13
Украина запретила въезд двум чиновникам из Венгрии из-за агитации на Закарпатье 18
Нардеп от СН сложит мандат, чтобы возглавить ОТГ на Прикарпатье 19
«Опрос Зеленского»: в СН хотят начать с сокращения числа нардепов 17
Прокуратура открыла дело из-за возможной слежки за Арахамией 11
ОБСЕ: «Опрос Зеленского» создал неоправданное преимущество его партии 40
В СН назвали число принявших участие в «опросе Зеленского» 21
Серьезные украинские врачи высоко оценивают качество российской вакцины, о поставках которой договорился Медведчук 47
Обнародованы предварительные результаты «опроса Зеленского» 57
Посла Венгрии вызвали «на ковер» в МИД 31
В Украине не могут посчитать тех, кто поборол COVID-19 207
Сидевший за убийство экс-нардеп Лозинский выиграл выборы 39
«Опора»: Результатам «опроса Зеленского» доверять нельзя 61
Жарких: Медведчук не рвется во власть, обещая «всем и все» 15
Зеленского призывают безотлагательно инициировать ликвидацию ОАСК 53
Киев заявил о наглом вмешательстве Будапешта в дела Украины 48
Зеленский обещает «жестко следить» за новоизбранной местной властью 27
У Зеленского рассказали, почему к проведению опроса привлекались дети 77

США готовы к сотрудничеству над созданием Крымской платформы, инициированной Украиной. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой 26 октября, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Джапаров выразила благодарность США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и непреклонную позицию в отношении агрессии России на Донбассе и незаконной оккупации Крыма. В этой связи она подробно проинформировала собеседницу о видении украинской стороны основных элементов и субстантивного наполнения Крымской платформы, главной целью которой должна стать консолидация политики непризнания международным сообществом оккупации Крыма.

В свою очередь Кристина Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной и подчеркнула, что позиция США, закреплена в Декларации по Крыму, которая была обнародована Государственным секретарем Майком Помпео, остается твердой и неизменной - Крым является частью Украины и США никогда не признают попытки России его аннексировать.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что ведомство собирается провести в рамках Крымской платформы так называемый крымский саммит. Одна из возможных дат - 26 февраля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги