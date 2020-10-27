США готовы к сотрудничеству над созданием Крымской платформы, инициированной Украиной. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой 26 октября, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Джапаров выразила благодарность США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и непреклонную позицию в отношении агрессии России на Донбассе и незаконной оккупации Крыма. В этой связи она подробно проинформировала собеседницу о видении украинской стороны основных элементов и субстантивного наполнения Крымской платформы, главной целью которой должна стать консолидация политики непризнания международным сообществом оккупации Крыма.

В свою очередь Кристина Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной и подчеркнула, что позиция США, закреплена в Декларации по Крыму, которая была обнародована Государственным секретарем Майком Помпео, остается твердой и неизменной - Крым является частью Украины и США никогда не признают попытки России его аннексировать.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что ведомство собирается провести в рамках Крымской платформы так называемый крымский саммит. Одна из возможных дат - 26 февраля.