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Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что ведомство собирается провести в рамках Крымской платформы так называемый крымский саммит. Одна из возможных дат - 26 февраля.

Об этом Эмине Джапарова заявила во время брифинга, передает РБК-Украина.

«Есть несколько дат, которые сегодня рассматриваем как возможные. Одна из них - это февраль, в частности, 26 февраля - День сопротивления российской оккупации”, - сказала Джапарова.

Она также добавила, что дата пока не является точной из-за пандемии коронавируса в мире.

«Задача - это формирование коалиции государств, которые присоединятся к этой инициативе и будут помогать Украине держать самый высокий политический уровень дискурса», - заявила дипломат.
ForUm

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