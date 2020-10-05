Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что ведомство собирается провести в рамках Крымской платформы так называемый крымский саммит. Одна из возможных дат - 26 февраля.

Об этом Эмине Джапарова заявила во время брифинга, передает РБК-Украина.

«Есть несколько дат, которые сегодня рассматриваем как возможные. Одна из них - это февраль, в частности, 26 февраля - День сопротивления российской оккупации”, - сказала Джапарова.

Она также добавила, что дата пока не является точной из-за пандемии коронавируса в мире.

«Задача - это формирование коалиции государств, которые присоединятся к этой инициативе и будут помогать Украине держать самый высокий политический уровень дискурса», - заявила дипломат.