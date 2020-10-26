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Народный депутат от «Слуги народа» Зиновий Андреевич сложит свои полномочия, чтобы возглавить Надвирнянскую объединенную территориальную общину в Ивано-Франковской области, передает «Суспильне».

«Я это обещание, которое озвучил в предвыборной кампании, выполню. Согласно закону, буду писать заявление о сложении мандата. Дал задание юристам выяснить, будет ли это до первой официальной организационной сессии городского совета или после того. Буду сдавать мандат депутата Верховной Рады Украины, чтобы сосредоточиться на работе для общества Надвирнянской ОТО», - уверяет Андреевич.

По его словам, предварительные данные свидетельствуют о том, что он получил доверие 60% избирателей.

«Для меня развитие общины - прежде всего. Всегда живу интересами общины. Это моя стихия - строительство, развитие местного самоуправления, хозяйственные вопросы», - объяснил свое решение Андреевич.
ForUm

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