Окружной административный суд Киева постановил вернуть Леониду Черновецкому исковое заявление о статусе русского языка.

Как сообщается на сайте ОАСК, суд установил, что при составлении искового заявления истцом не были соблюдены требования Кодекса административного судопроизводства Украины, положений Конституции Украины относительно статуса государственного языка и сфер его применения. Суд оставил исковое заявление без движения и предоставил срок для устранения недостатков, в частности, путем изложения иска на государственном (украинском) языке.

Однако документов на устранение недостатков иска, в том числе ходатайств о продлении срока для их устранения или доказательств невозможности предоставления затребованных документов, в суд не поступало. В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 169 КАС Украины исковое заявление было возвращено истцу.

Напомним, соответствующий иск к Кабинету Министров Украины поступил в суд в начале сентября. Истец просил суд обязать Кабинет Министров Украины внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного, а также признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по его мнению, заключалась в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.